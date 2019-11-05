Юрий Семин: Если «Ювентус» позволит атаковать больше – будем атаковать больше «Локомотив» сыграет дома с «Ювентусом» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем матче с «Ювентусом» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Локомотив» в Москве.

«Игра с «Ювентусом» – это самое важное, – приводит слова Семина официальный твиттер клуба. – Это большой ажиотаж. Если мы завоюем очки – то это станет большой возможностью пройти в еврокубки на следующий год. Поэтому самая важная игра – завтра.

Если «Ювентус» позволит атаковать больше – будем атаковать больше, будем стараться. Для нас важно любое заработанное очко, чтобы двигаться дальше».

Напомним, две недели назад «Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» (2:1) в Турине.

Матч «Локомотив» – «Ювентус» пройдет 6 ноября на стадионе «Локомотив». Начало игры – 20:55 (мск).