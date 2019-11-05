Черчесов назвал состав на матчи с Бельгией и Сан-Марино Сборная России проведет два заключительных матча в квалификации Евро-2020.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с составом национальной команды на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.

Сборная России:

вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»);

защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»);

полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия», Испания);

форварды: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав», Чехия).

Напомним, сборная России уже обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе Санкт-Петербурге.

Россия сыграет с Бельгией (16 ноября) в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино (19 ноября) в Серравалле.