Доменико Тедеско: Крал может сыграть одного из трех центральных защитников Кутепов получил травму в матче с «Арсеналом».

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что полузащитник Алекс Крал может заменить получившего травму защитника Илью Кутепова.

«Алекс может сыграть одного из трех центральных защитников, – приводит ТАСС слова немца. – В пражской «Славии» он играл и левого центрального, и правого центрального. Он может сыграть на любой позиции в центре обороны. Также у нас есть Илья Гапонов».

Напомним, в понедельник в матче 15-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:1) Кутепов получил травму и был заменен в первом тайме на полузащитника Наиля Умярова.

В следующем матче 9 ноября «Спартак» сыграет дома с «Крыльями Советов».