Доменико Тедеско: Крал может сыграть одного из трех центральных защитников

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что полузащитник Алекс Крал может заменить получившего травму защитника Илью Кутепова.
«Алекс может сыграть одного из трех центральных защитников, – приводит ТАСС слова немца. – В пражской «Славии» он играл и левого центрального, и правого центрального. Он может сыграть на любой позиции в центре обороны. Также у нас есть Илья Гапонов».
Напомним, в понедельник в матче 15-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:1) Кутепов получил травму и был заменен в первом тайме на полузащитника Наиля Умярова.
В следующем матче 9 ноября «Спартак» сыграет дома с «Крыльями Советов».
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