АПЛ может разрешить тренерам делать запросы на видеповторы Обсуждение пройдет на следующей неделе.

Загрузка...

Английская премьер-лига рассмотрит правило, по которому тренеры могут запрашивать видеоповторы, сообщает The Telegraph.

По информации источника, на следующей неделе представители 20 клубов обсудят с руководством лиги изменения в правилах использования видеоповторов во время игры. Одним из вариантов предлагается возможность для тренеров запрашивать у судьи видеопросмотры, как это практикуется в других видах спорта.

Один из клубных руководителей предложил дать тренерам возможность до трех раз запрашивать у судьи видеопросмотр. При этом сама лига категорически против этого.

Напомним, система VAR (видеопомощник судьи) введена в АПЛ с нынешнего сезона.