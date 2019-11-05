«Ювентус» привез 20 игроков на матч с «Локомотивом» в Москве «Локомотив» примет «Ювентус» 6 ноября.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри взял в Москву на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» 20 игроков.

«Ювентус»:

вратари: Щесны, Пинсольо, Буффон;

защитники: Де Шильо, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Демирал;

полузащитники: Пьянич, Хедира, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур;

форварды: Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Игуаин, Бернардески.

Отметим, что «Ювентус» провел предматчевую тренировку в Турине и не будет тренироваться на стадионе «Локомотив».

Напомним, две недели назад «Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» (2:1) в Турине.

Матч «Локомотив» – «Ювентус» пройдет 6 ноября на стадионе «Локомотив». Начало игры – 20:55 (мск).