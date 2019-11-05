«Зенит» проиграл «РБ Лейпцигу» в Юношеской лиге УЕФА Встреча прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

«Зенит» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» в матче четвертого тура Юношеской лиги УЕФА со счетом 0:2.

Питерцы остались в меньшинстве на 53-й минуте – красную карточку получил защитник Дмитрий Прищепа.

Оба гола гости забили во втором тайме – дубль оформил Коссиви Амедедежиссо на 55-й и 74-й минутах.

Питерцы с одним набранным очком остались на четвертом месте в группе G, немцы набрали четыре очка и идут третьими.

Следующий матч в Юношеской лиге УЕФА «Зенит» проведет 27 ноября дома против «Лиона».