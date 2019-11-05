«Зенит» проиграл «РБ Лейпцигу» в Юношеской лиге УЕФА

«Зенит» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» в матче четвертого тура Юношеской лиги УЕФА со счетом 0:2.
Питерцы остались в меньшинстве на 53-й минуте – красную карточку получил защитник Дмитрий Прищепа.
Оба гола гости забили во втором тайме – дубль оформил Коссиви Амедедежиссо на 55-й и 74-й минутах.
Питерцы с одним набранным очком остались на четвертом месте в группе G, немцы набрали четыре очка и идут третьими.
Следующий матч в Юношеской лиге УЕФА «Зенит» проведет 27 ноября дома против «Лиона».
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон Капризов ждет «Спартак»? ЦСКА ушел на перерыв, проиграв в Нижнекамске В понедельник сыграны последние перед ноябрьской паузой матчи регулярного чемпионата. Перерыв на турниры сборных продлится до 12 ноября. В этот день болельщиков ждет культовое московское дерби ЦСКА – «Спартак». 04.11.2019 20:15 Хоккей Домрачев Владислав Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей Исмаил Силлах: Ковалев изобьет Альвареса Бывший соперник Сергея Ковалева украинец Исмаил Силлах считает, что именно россиянин является фаворитом предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. 30.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоуне очередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев Доменико Тедеско: Хотел выпустить Крала, но забыл про лимит. Хорошо, что подсказали помощники Первое поражение «Спартаку» при Доменико Тедеско нанес на «Открытие Арене» тульский «Арсенал». После окончания встречи наставник красно-белых по традиции обстоятельно разобрал игру своей команды и назвал причины поражения. 04.11.2019 23:30 Футбол Мощенко Захар Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев