Константин Зырянов: Мы остались вдесятером – это главная причина поражения - Советский спорт
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05 ноября 2019 17:23ФутболАбушкин Руслан

Константин Зырянов: Мы остались вдесятером – это главная причина поражения

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал поражение от «РБ Лейпцига» в матче четвертого тура Юношеской лиги УЕФА (0:2).

– В целом мы играли дисциплинированно, единоборства вели хорошо, но футбола в нашем исполнении было мало. Как и со стороны «Лейпцига».

– Во втором тайме команда перегорела?
– Нет, вышли точно также как и на первую половину встречи. Мы реально оценивали свои силы. Попросили также не проигрывать единоборства, ребята установку выполнили. Плюс попросили немного опустить мяч на землю, так как в первом тайме он слишком много был в воздухе.

– Что стало причиной поражения?
– Резервный судья сказал, что это прямая красная карточка у Дмитрия Прищепы, хотя главный изначально собирался дать только желтую. Мы остались вдесятером – это главная причина поражения. В целом хочу сказать, что ребята молодцы. Даже имея на игрока меньше, они старались и прессинговали. В атаке мало получалось, но силы на поле они все отдавали, – приводит слова Зырянова официальный сайт «Зенита».

Питерцы с одним набранным очком остались на четвертом месте в группе G, немцы набрали четыре очка и идут третьими.

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