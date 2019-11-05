СМИ: «Зальцбург» готов продать Холанда за 100 млн евро

Австрийский «Зальцбург» готов продать норвежского форварда Эрлинга Холанда. Согласно источнику, клуб установил ценник на игрока в размере 100 млн евро.
Отмечается, что в услугах футболиста заинтересованы мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус».
В текущем сезоне 19-летний нападающий провел 16 матчей, забил 22 гола и отдал 6 голевых передач.
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