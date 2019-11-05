Зелимхан Бакаев – о поражении от «Арсенала»: Наверное, невезение - Советский спорт
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05 ноября 2019 18:57ФутболГичунцев Артур

Зелимхан Бакаев – о поражении от «Арсенала»: Наверное, невезение

Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.

Хавбек московского «Спартака» Зелимхан Бакаев дал комментарий после поражения от тульского «Арсенала» (0:1) в 15-м туре РПЛ.

«Было много стопроцентных моментов, практически весь второй тайм не выходили из штрафной площади Тулы. Не знаю, наверное, невезение. Надо еще больше выкладываться на тренировках.

Мирзов второй тайм провел очень хорошо, много обострял. Эти опасные моменты после его действий происходили. Он провел хорошую работу. Думаю, он еще будет прибавлять.

У судей ошибки бывают. Обидно, но что поделаешь. Это нельзя оставлять судьям. Нужно самим забивать и побеждать – тогда нам никто не помешает.

Сказалось ли, что не играли я и Шюррле? Не знаю, сказалось или не сказалось, но у нас есть много качественных игроков, которые не хуже меня и Андре. Замены были равноценными, но в этот раз вот так все сложилось», – сказал Бакаев в эфире передачи «Спартака» АренаLive на YouTube.

После этой победы «Арсенал», прервавший свою серию из семи матчей без побед, набрал 19 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», потерпевший первое поражение под руководством Доменико Тедеско, расположился на девятом месте, набрав 18 баллов.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов», а «Арсенал» дома встретится с «Зенитом».

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