Томас Тухель: «Бавария»? Мне это не интересно - Советский спорт
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05 ноября 2019 19:34Футбол

Томас Тухель: «Бавария»? Мне это не интересно

Ранее немецкий клуб уволил Нико Ковача.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал информацию об интересе мюнхенской «Баварии».

«Нет, мне это не интересно. Сейчас я работаю в «ПСЖ». У меня контракт. Я просто не имею права думать о другой команде», – сказал специалист.

Ранее сообщалось, что «Бавария» также рассматривает бывшего тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

На данный момент чемпион Германии занимает 4-е место в таблице. В последнем матче команда проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5.

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