Томас Тухель: «Бавария»? Мне это не интересно

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал информацию об интересе мюнхенской «Баварии».
«Нет, мне это не интересно. Сейчас я работаю в «ПСЖ». У меня контракт. Я просто не имею права думать о другой команде», – сказал специалист.
Ранее сообщалось, что «Бавария» также рассматривает бывшего тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
На данный момент чемпион Германии занимает 4-е место в таблице. В последнем матче команда проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5.
Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий Александр Егоров: Читал, что скоро одним Егоровым станет меньше Глава судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные моменты 15-го тура. 05.11.2019 16:30 Футбол Григорьевская Юлия «Авангард» взял реванш у бело-голубых. Семь шайб, полные трибуны в Балашихе и победа Омска Воскресным вечером на «Арене Балашиха» было шумно. Противостояние омского «Авангарда» и московского «Динамо» собрало на трибунах аншлаг. 03.11.2019 21:30 Хоккей Кузютина Елена Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав На Хэллоуин Косторная точит зубы на рекорд Трусовой. Анонс турниров уик-энда В пятницу и субботу во Франции состоится, пожалуй, самая интересная российская дуэль Гран-при-2019: Алина Загитова против Алены Косторной. 01.11.2019 08:30 Фигурное катание Тигай Лев Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон Женя и ее демоны. Что делать Медведевой после канадского Гран-при? Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провалила в Келоуне короткую программу, но «воскресла» в произвольной. Ее итоговый результат – пятое место. 27.10.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Георгий Джикия: Мы пропустили нелепый мяч После матча «Спартак» – «Арсенал» своими впечатлениями поделились Георгий Джикия и Егор Шамов. 04.11.2019 22:30 Футбол Григорьевская Юлия