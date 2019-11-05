Зидан – об отношениях с Бэйлом: Говорят, что я не хочу видеть его, но это чушь - Советский спорт
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05 ноября 2019 20:19ФутболГичунцев Артур

Зидан – об отношениях с Бэйлом: Говорят, что я не хочу видеть его, но это чушь

Ранее сообщалось, что валлиец подал запрос о трансфере в китайский клуб в январе 2020 года.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан опроверг слухи о конфликте с нападающим сборной Уэльса Гаретом Бэйлом.

«У нас нет проблем. Он хочет играть в «Реале» и помогать команде. Если он не готов, то я не думаю, что выйдет в матче за сборную Уэльса. Многие говорят, что я не хочу видеть его, но это чушь», – цитирует Зидана AS.

В текущем сезоне 29-летний Бэйл отыграл 7 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.

Его контракт с клубом в силе до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 60 млн евро.

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