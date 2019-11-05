Смерть стюарда на матче «Крылья» – «Рубин» не связана с дракой болельщиков

Матч 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Рубин» (0:0) завершился трагедией.
Согласно источнику, по окончании поединка фанаты самарского клуба вступили в конфликт с болельщиками гостей, которые оскорбляли их команду. Один из стюардов, который дежурил в эпицентре событий, был обнаружен без признаков жизни.
«Его трагическая смерть не имеет никакого отношения к инциденту. У него после матча остановилось сердце. Там реанимацию подключили, врачи скоро помощи не смогли ничего делать. Ему 55 лет было, сердце не выдержало», – рассказал сайту телеканала «360°» руководитель пресс-службы ФК «Крылья Советов» Максим Съестнов.
В 16-м туре чемпионата страны «Крылья» сыграют на выезде со «Спартаком», а «Рубин» примет в родных стенах московское «Динамо». Оба матча пройдут 9 ноября.
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