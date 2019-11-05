«Зенит» дома проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

Футболисты «РБ Лейпциг» нанесли поражение игрокам «Зенита» в гостевом матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 2:0.

В составе немецкого клуба по голу забили Диего Демме и Марсель Забитцер.

Туром ранее «Зенит» проиграл «Лейпцигу» со счетом 1:2. Таким образом, чемпион России уступил сопернику во втором матче подряд и занимает 2-е место в таблице группы G, набрав 4 очка. У «Лейпцига» – 9 баллов и 1-е место.

Добавим, что ситуация в таблице может измениться после матча «Бенфики» и «Лиона», которые сыграют позднее.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

«Зенит» – «РБ Лейпциг» – 0:2 (0:1)

Голы: Демме, 45+5; Забитцер (Форсберг), 63

«Зенит»: Кержаков – Смольников (Караваев, 46), Осорио, Иванович (к) (Дриусси, 70), Ракицкий, Дуглас Сантос – Барриос – Оздоев, Ерохин (Кузяев, 85) – Дзюба, Азмун

«РБ Лейпциг»: Гулачи – Мюкиеле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг (Кампль, 46) – Забитцер, Лаймер, Демме (к), Нкунку (Вернер, 62) – Форсберг (Айдара, 76), Поульсен

Предупреждения: Ерохин, 6; Дзюба, 66; Кузяев, 88 – Упамекано, 66

Судья: Орель Гринфельд (Израиль)

5 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена»