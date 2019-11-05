СМИ: Эмери лишил Джаку капитанской повязки в «Арсенале» Об этом сообщает Sky Sports.

Загрузка...

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери принял решение назначить нового капитана. Согласно источнику, прежний владелец повязки Гранит Джака лишен этого статуса.

Напомним, в матче 10-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас (0:2) он покинул поле во втором тайме. Когда игрок уходил в раздевалку, фанаты начали оскорблять его. В ответ Джака начал провоцировать болельщиков, прикладывая руку к уху. При этом он несколько раз произнес: «Отвалите».

Через некоторое время хавбек удалил из соцсетей информацию о своей принадлежности к «Арсеналу». При этом все футболисты «пушкарей» поддержали его в непростой ситуации.

Добавим, что прошлым капитаном команды был французский защитник Лоран Косьельни, покинувший клуб минувшим летом. Он вернулся во Францию, став игроком «Бордо».