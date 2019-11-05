Юлиан Нагельсманн – после победы над «Зенитом»: Я ничего не опасался

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн подвел итоги гостевого матча с «Зенитом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы готовили команду к этой схеме еще перед первым матчем, и сегодня план был идентичным. Мы также были готовы к 4-4-3 или 4-3-3 со стороны «Зенита», но когда увидели Осорио в заявке, поняли, что центральных все же будет три.

Вернер? Он не чувствовал себя на 100 процентов готовым, поэтому не мог сыграть сначала.

Я был уверен, что если «Зенит» начнет активно атаковать, то откроется сзади, так что мы получим пространство и сможем забить третий мяч. К тому же наши защитники действовали всю игру очень концентрированно, так что я ничего не опасался», – цитирует специалиста пресс-служба «Зенита».