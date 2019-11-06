Сергей Семак: Ошибок тут не прощают, уровень высокий - Советский спорт
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06 ноября 2019 00:26ФутболГичунцев Артур

Сергей Семак: Ошибок тут не прощают, уровень высокий

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после поражения от «РБ Лейпциг» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:2).

«Для нас было важно не пропустить, но в концовке первого тайма это произошло, и играть стало сложнее. Против «Лейпцига» было сложно и на выезде, и дома. Наш шанс был в быстрых атаках. Если там мы не могли даже убежать в них, то сегодня были моменты, которые мы не реализовали. В остальном, если говорить об игре, «РБ Лейпциг» действует более интенсивно, игроки более быстрые и в качестве перемещений, и в скорости принятия решений. Мы же все время запаздывали, интенсивность у них другая, так что это абсолютно заслуженная победа соперника. А нам надо работать. Пока шансы остаются, будем пытаться их использовать, выкладываться и привыкать играть в этом турнире. Ошибок тут не прощают, уровень высокий.

Главные шансы были в контратаках и при стандартах. В позиционных атаках, учитывая, что в соперниках была команда, которая очень хорошо прессингует, а у нас не так много игроков, которые хорошо работают с мячом под давлением, естественно, нам было гораздо сложнее.

Поведение Дзюбы? Это эмоции. Хотелось победить. Были какие-то моменты хорошие, голевые, где мы могли забить, но не забили, были моменты, где могли сыграть лучше, но не сыграли – отсюда и эмоциональная реакция. Никаких граней он не переходил.

Если «РБ» может позволить себе выйти на поле с двумя номинальными игроками сборной Германии в составе, то у нас лимит напрямую мешает здоровой конкуренции. Даже если брать молодежный чемпионат, то не можем ни в академиях, нигде иностранцев, чтобы усиливать. Во-вторых, уровень чемпионата абсолютно разный. Там игроки привыкли играть на высоком уровне интенсивности, на высокой скорости. Естественно, у нас такого навыка нет. Нужно расти, усиливаться, каждый год стараться играть в Лиге чемпионов, чтобы уровень команды рос, мы понимали наши проблемы, понимали, куда двигаться, чтобы команда становилась сильнее», – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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