«Боруссия» одержала волевую победу над «Интером», Хакими оформил дубль - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 ноября 2019 00:51ФутболГичунцев Артур

«Боруссия» одержала волевую победу над «Интером», Хакими оформил дубль

Встреча прошла в Германии.

Футболисты дортмундской «Боруссии» нанесли поражение игрокам «Интера» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:2).

В составе победителей дубль оформил Ашраф Хакими. Еще один мяч забил Юлиан Брандт. У итальянцев отличились Лаутаро Мартинес и Матиас Весино.

Таким образом, «Боруссия» одержала волевую победу. К концу второго тайма «шмели» уступали в два мяча.

В следующем туре немцы сыграют в гостях с «Барселоной», а «Интер» встретится на выезде с пражской «Славией».

f

Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Сергей Чепиков: На первые этапы Кубка мира акцентировано едет сборная России Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Сборная России продолжит работать по стратегии Хованцева
Немецкие «быки» – красно-белая тряпка для «Зенита». Чемпион России снова проиграл «Лейпцигу» Команда Сергея Семака второй раз за две недели уступила «РБ Лейпцигу» и серьезно осложнила себе борьбу за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. 05.11.2019 23:00 Футбол Мощенко Захар
Русская Ханю в юбке. Косторная покорила всех на французском Гран-при На турнире серии Гран-при в Гренобле великолепную победу одержала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова – вторая. 02.11.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP Джокович выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже
Олег Знарок: «Спартак» в порядке? Я доволен, что забираем очки Красно-белые продолжили победную серию. 31.10.2019 23:15 Хоккей Кузютина Елена
Женя и ее демоны. Что делать Медведевой после канадского Гран-при? Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провалила в Келоуне короткую программу, но «воскресла» в произвольной. Ее итоговый результат – пятое место. 27.10.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Боец UFC Джонни Уокер: Получу российский паспорт, если будет возможность Бразильский боец полутяжелой весовой Джонни Уокер рассказал о том, почему он проводит свою подготовку к поединку с Кори Андерсоном в России и выразил желание приезжать в Москву как можно чаще. 02.11.2019 11:15 ММА Усачев Владислав
Кучерову нужен Гусев, который не нужен «Нью-Джерси» Как решить простейшее уравнение с двумя неизвестными и объединить «белых медведей». 02.11.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий
На Хэллоуин Косторная точит зубы на рекорд Трусовой. Анонс турниров уик-энда В пятницу и субботу во Франции состоится, пожалуй, самая интересная российская дуэль Гран-при-2019: Алина Загитова против Алены Косторной. 01.11.2019 08:30 Фигурное катание Тигай Лев
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Новости
01:26 Футбол «Челси» вырвал ничью у «Аякса», проигрывая в два мяча, «Валенсия» разгромила «Лилль»
01:09 Футбол «Ливерпуль» одолел «Генк», «Наполи» сыграл вничью с «Зальцбургом»
00:51 Футбол «Боруссия» одержала волевую победу над «Интером», Хакими оформил дубль
00:43 ММА Исраэль Адесанья: Готов подраться с Джонсом в среднем весе
00:26 Футбол Сергей Семак: Ошибок тут не прощают, уровень высокий
00:10 Футбол Хавбек «Пюника», которым интересовался «Локомотив», перешел в «Сочи»
23:55 Футбол Бранислав Иванович: «Лейпциг» доминировал на поле и держал мяч
23:46 Футбол Юлиан Нагельсманн – после победы над «Зенитом»: Я ничего не опасался
23:35 Футбол СМИ: Эмери лишил Джаку капитанской повязки в «Арсенале»
23:12 Футбол «Барселона» не смогла обыграть «Славию» на «Камп Ноу»
22:52 Футбол «Зенит» дома проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
22:47 Футбол Илья Кутепов – о своей травме: Нам бог не обещал легкий путь
22:40 Баскетбол «Нижний Новгород» обыграл «Перистери» в Лиге чемпионов
22:26 Футбол Сон, из-за которого Гомеш сломал ногу, избежал дисквалификации
22:12 Футбол «Интер» и «Боруссия» объявили составы на матч Лиги чемпионов
21:59 Футбол Бенедикт Хеведес: «Ювентусу» не совсем понравилось играть с «Локомотивом»
21:35 Баскетбол «Локомотив-Кубань» проиграл «Ритасу» в матче Кубка Европы
21:18 Футбол Смерть стюарда на матче «Крылья» – «Рубин» не связана с дракой болельщиков
20:56 Футбол Коновалов – о поражении от «Арсенала»: Когда увидел состав «Спартака» не ждал чего-то позитивного
20:44 Футбол Гроссо назначен главным тренером «Брешии»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array