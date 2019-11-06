«Боруссия» одержала волевую победу над «Интером», Хакими оформил дубль

Футболисты дортмундской «Боруссии» нанесли поражение игрокам «Интера» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:2).

В составе победителей дубль оформил Ашраф Хакими. Еще один мяч забил Юлиан Брандт. У итальянцев отличились Лаутаро Мартинес и Матиас Весино.

Таким образом, «Боруссия» одержала волевую победу. К концу второго тайма «шмели» уступали в два мяча.

В следующем туре немцы сыграют в гостях с «Барселоной», а «Интер» встретится на выезде с пражской «Славией».