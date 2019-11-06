«Локомотив» сыграет против «Ювентуса» в Лиге чемпионов В среду, 6 ноября, «Локомотив» проведет домашний матч с «Ювентусом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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Встреча четвертого тура группы D пройдет в Москве и начнется в 20:55 по московскому времени.

Напомним, что 22 октября соперники встречались в Турине. Победу в том матче одержали футболисты итальянской команды - 2:1.

После трех туров группового раунда «Ювентус» набрал семь очков и лидирует в турнирной таблице, «Локомотив» с тремя очками занимает третью строчку в группе.

Отметим, что в параллельном матче «Байер» на своем поле встретится с «Атлетико».