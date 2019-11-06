Фрэнк Лэмпард: Немного разочарованы тем, что не вырвали победу у «Аякса»

- В перерыве у меня было чувство, что мы пропустили несколько голов из-за разгильдяйства и нефарта. Но я видел, что мы все еще в игре. Мы, наверное, немного разочарованы тем, что не вырвали победу в последние десять минут, - цитирует Лэмпарда официальный сайт УЕФА.
Напомним, что по ходу матча «Челси» уступал со счетом 1:4, а «Аякс» последние полчаса играл вдевятером.
После этой игры «Челси» набрал семь очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы Н. «Аякс», имея в активе такое же количество баллов, занимает первое место.
В следующем туре английская команда в гостях сыграет против «Валенсии», а голландцы на выезде встретятся с «Лиллем».
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