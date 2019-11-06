Эрик тен Хаг: Считаю, что мы заслужили четыре очка в матчах с «Челси» Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг - о матче четвертого тура группового этапа с «Челси» (4:4).

Загрузка...

- Считаю, что мы заслужили четыре очка в матчах с «Челси». Сегодня мы сыграли великолепно, диктовали ход игры. При счете 4:2 мы полностью контролировали ситуацию, - передает слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что по ходу матча «Челси» уступал со счетом 1:4, а «Аякс» последние полчаса играл вдевятером.

После этой игры «Челси» набрал семь очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы Н. «Аякс», имея в активе такое же количество баллов, занимает первое место.

В следующем туре английская команда в гостях сыграет против «Валенсии», а голландцы на выезде встретятся с «Лиллем».