Эрик тен Хаг: Считаю, что мы заслужили четыре очка в матчах с «Челси»

- Считаю, что мы заслужили четыре очка в матчах с «Челси». Сегодня мы сыграли великолепно, диктовали ход игры. При счете 4:2 мы полностью контролировали ситуацию, - передает слова специалиста официальный сайт УЕФА.
Напомним, что по ходу матча «Челси» уступал со счетом 1:4, а «Аякс» последние полчаса играл вдевятером.
После этой игры «Челси» набрал семь очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы Н. «Аякс», имея в активе такое же количество баллов, занимает первое место.
В следующем туре английская команда в гостях сыграет против «Валенсии», а голландцы на выезде встретятся с «Лиллем».
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