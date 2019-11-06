Александр Бубнов: «Лейпциг» не позволил «Зениту» создать даже подобие финального штурма

- Чуть ли не впервые «Зенит» вышел с тремя центральными защитниками, уплотнил среднюю линию, рассчитывал на выход в атаку благодаря длинным передачам и резвым флангам. На деле ничего из этого не сработало.
Команда Нагельсманна была быстрее «Зенита», неустанно давила, даже поведя в счете, не отдавала инициативу. «Лейпциг» не позволил сопернику создать даже подобие внятного финального штурма. Это наглядная демонстрация разницы уровней бундеслиги и чемпионата России, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.
Добавим, что после четвертого тура «Зенит» набрал четыре очка и занимает третью строчку в турнирной таблице группы G. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга на своем поле встретится с «Лионом».
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