Александр Бубнов: «Лейпциг» не позволил «Зениту» создать даже подобие финального штурма Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» (0:2).

- Чуть ли не впервые «Зенит» вышел с тремя центральными защитниками, уплотнил среднюю линию, рассчитывал на выход в атаку благодаря длинным передачам и резвым флангам. На деле ничего из этого не сработало.

Команда Нагельсманна была быстрее «Зенита», неустанно давила, даже поведя в счете, не отдавала инициативу. «Лейпциг» не позволил сопернику создать даже подобие внятного финального штурма. Это наглядная демонстрация разницы уровней бундеслиги и чемпионата России, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что после четвертого тура «Зенит» набрал четыре очка и занимает третью строчку в турнирной таблице группы G. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга на своем поле встретится с «Лионом».