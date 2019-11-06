Куинси Промес: Играть вместе с Глушаковым для меня было фантастикой Бывший нападающий «Спартака» Куинси Промес рассказал о своем отношении к экс-капитану красно-белых Денису Глушакову.

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- Играть вместе с Глушаковым для меня было фантастикой. Я бы никогда не стал его критиковать. Он был большим лидером команды, и в том числе из-за него мы стали чемпионами.

Я не в курсе, что случилось в итоге, ведь не был в команде на тот момент. Но, повторюсь, он большой лидер, - приводит слова Промеса «Чемпионат».

Напомним, что Промес перешел в «Спартак» летом 2014 года, подписав с московским клубом четырехлетний контракт. За красно-белых форвард провел 135 матчей во всех турнирах, записал на свой счет 66 забитых мячей и 33 голевые передачи.