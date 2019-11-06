Вильмар Барриос: Если «Зенит» наберет свои очки, то выйдет из группы Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал поражение команды в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (0:2).

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- Мы совершили определенное количество ошибок, к сожалению, не смогли на сто процентов показать то, над чем работали все это время. Мы не показали свою лучшую игру. Они были сильнее, наша задача - проанализировать ошибки, чтобы не совершать их впредь.

- Как бы вы оценили перспективу борьбы за выход из группы?

- Шансы есть, впереди два матча. Все зависит от нас. Если мы победим, наберем свои очки, то выйдем из группы. Важно двигаться поступательно, впереди игра чемпионата, она важнее прямо сейчас для нас, - передает слова Барриоса «Матч ТВ».

Добавим, что после четырех матчей «Зенит» набрал четыре очка и занимает третью строчку в турнирной таблице группы G. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга на своем поле встретится с «Лионом».