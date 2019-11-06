Томас Тухель: Насколько я знаю, пока еще никому не удавалось выиграть Лигу чемпионов в ноябре - Советский спорт
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06 ноября 2019 11:35Футбол

Томас Тухель: Насколько я знаю, пока еще никому не удавалось выиграть Лигу чемпионов в ноябре

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель – о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

- Каждый сезон всем кажется, что все складывается для «ПСЖ» идеально, и победа в Лиге чемпионов уже практически в кармане. Но сейчас только ноябрь. Насколько я знаю, пока еще никому не удавалось выиграть Лигу чемпионов в ноябре. Давайте сохранять спокойствие.

«Брюгге» действует очень активно. Я бы даже сказал, они играют немного по-сумасшедшему, без нужной организованности. Надо сохранять спокойствие, играть быстро и оперативно принимать верные решения, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в Париже (Франция) на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 23:00 по московскому времени.

После трех туров «ПСЖ» набрал девять очков и лидирует в турнирной таблице группы А. «Брюгге» с двумя очками занимает третье место.

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