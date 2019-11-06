Хосеп Гвардиола: Если выиграем у «Аталанты» и решим задачу выхода в плей-офф, это будет прекрасно Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола – о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой».

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- Это увлекательная неделя для нас. В Италию приехать всегда приятно. У нас есть шанс досрочно выйти в 1/8 финала. Я стараюсь двигаться вперед от матча к матчу. Если завтра мы выиграем и решим задачу выхода в плей-офф, это будет просто прекрасно, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в Милане (Италия) на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 23:00 по московскому времени.

После трех туров «Манчестер Сити» набрал девять очков и лидирует в турнирной таблице группы С. «Аталанта», проиграв все три матча турнира, занимает четвертое место.