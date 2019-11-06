Джан-Пьеро Гасперини: Пока жалеем только о поражении от «Шахтера» в Милане Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини – о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

- Жду отличного матча против отличной команды. Нам важно добиться хорошего результата. Даже ничья будет приемлемым исходом. Пока жалеем только о поражении от «Шахтера» в Милане. Но впереди еще три матча, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в Милане (Италия) на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 23:00 по московскому времени.

После трех туров «Манчестер Сити» набрал девять очков и лидирует в турнирной таблице группы С. «Аталанта», проиграв все три матча турнира, занимает четвертое место.