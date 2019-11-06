Диего Симеоне: Согласно статистике, «Байер» владеет мячом чаще всех в бундеслиге Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне – о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

- Как я уже говорил прежде, «Байер» - очень хорошая команда. Согласно статистике, этот клуб владеет мячом чаще всех в бундеслиге. Темп «Байер» тоже держит очень высокий. Нужно постараться диктовать оппоненту свои условия, доставить ему максимальные неудобства. Но нам, безусловно, придется очень непросто, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Леверкузене (Германия) на стадионе «Бай-Арена» и начнется в 23:00 по московскому времени.

После трех туров «Атлетико» набрал семь очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы D. «Байер», проиграв все три матча турнира, занимает четвертое место.