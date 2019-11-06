Петер Бос: Цель «Байера» - еврокубки после зимней паузы - Советский спорт
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06 ноября 2019 12:31Футбол

Петер Бос: Цель «Байера» - еврокубки после зимней паузы

Главный тренер «Байера» Петер Бос – о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

- Мы знаем, что у нас мизерные шансы на выход из группы, но пока это теоретически возможно, мы будем биться в Лиге чемпионов. Наша цель - еврокубки после зимней паузы, а для этого надо побеждать, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Леверкузене (Германия) на стадионе «Бай-Арена» и начнется в 23:00 по московскому времени.

После трех туров «Атлетико» набрал семь очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы D. «Байер», проиграв все три матча турнира, занимает четвертое место.

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