Петер Бос: Цель «Байера» - еврокубки после зимней паузы

- Мы знаем, что у нас мизерные шансы на выход из группы, но пока это теоретически возможно, мы будем биться в Лиге чемпионов. Наша цель - еврокубки после зимней паузы, а для этого надо побеждать, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Добавим, что встреча состоится сегодня в Леверкузене (Германия) на стадионе «Бай-Арена» и начнется в 23:00 по московскому времени.
После трех туров «Атлетико» набрал семь очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы D. «Байер», проиграв все три матча турнира, занимает четвертое место.
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