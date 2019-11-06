Зинедин Зидан: Если бы не был уверен, что «Реал» способен провести достойный матч, ушел бы

- Мы знаем, что надо делать. Если бы я не был уверен, что мы способны провести достойный матч, я бы ушел, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Напомним, что в первой встрече команд, которая состоялась 22 октября в Турции, победу одержали футболисты испанского клуба со счетом 1:0.
После трех туров «Реал» набрал четыре очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы D. «Галатасарай», имея в активе одно очко, занимает четвертое место.
Добавим, что встреча состоится сегодня в Мадриде (Испания) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 по московскому времени.
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