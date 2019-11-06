«Локомотив» сыграет против «Ювентуса в белой форме «Локомотив» определился с формой на матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса».

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Как сообщает пресс-служба московского клуба игроки «Локомотив» выйдут на поле в в футболках белого цвета.

Напомним, что встреча пройдет в Москве и начнется в 20:55 по московскому времени.

После трех туров группового раунда «Ювентус» набрал семь очков и лидирует в турнирной таблице, «Локомотив» с тремя очками занимает третью строчку в группе.