Руди Гарсия: Осталось только поехать в Санкт-Петербург и добиться хорошего результата там Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия – о матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1).

- Убедительная игра во втором тайме принесла нам победу, но этого недостаточно, если учитывать, какой у нас потенциал. В первом тайме мы выглядели поинтереснее, а когда пропустили в концовке, то не стали паниковать. Теперь у нас есть комфортный отрыв от «Бенфики». Осталось только поехать в Санкт-Петербург и добиться хорошего результата там, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что после четырех туров «Лион» набрал семь очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы G. «Бенфика» с тремя очками занимает четвертую строчку.

В следующем матче группового этапа «Лион» в гостях сыграет против «Зенита», а «Бенфика» на выезде встретится с «РБ Лейпцигом».