Гарри Кейн: Необходимо сделать все, чтобы набрать три очка в матче с «Црвеной Звездой» Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн – о предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды».

- Атмосфера действительно будет для нас непростой. Но, выйдя на поле, надо забыть обо всем и сосредоточиться на собственной игре. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы набрать три очка, - цитирует форварда пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первой встрече команд, которая состоялась 22 октября в Англии, победу одержали футболисты английского клуба со счетом 5:0.

После трех туров «Тоттенхэм» набрал четыре очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы В. «Црвена Звезда», имея в активе три очка, занимает третье место.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Белграде (Сербия) на стадионе «Райко Митич» и начнется в 23:00 по московскому времени.