«Спартак» поздравил Шюррле с днем рождения

«Желаем Андре крепкого здоровья и ярких побед вместе с красно-белыми!» - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых в Twitter.
Напомним, что в текущем сезоне форвард провел за «Спартак» 14 матчей, записав на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.
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