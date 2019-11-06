Кристоффер Олссон: Нам было неприятно и стыдно за некоторые игры «Краснодара» в этом сезоне Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон – о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».

- Нас многому научили матчи в еврокубках. Да, нам было неприятно и стыдно за некоторые игры в этом сезоне. Мы очень хотим в еврокубковую весну и сделаем все, чтобы попасть в нее, - приводит слова хавбека «РИА Новости».

Добавим, что встреча состоится в ближайший четверг в Краснодаре. Первая игра, которая состоялась в Турции, завершилась победой российской команды со счетом 2:0.