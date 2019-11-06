Борис Игнатьев: Важно, чтобы у «Локомотива» хватило кондиций

- «Локомотив» будет обороняться и использовать все то хорошее, что имеется в его арсенале - игра на контратаках, когда большая группа футболистов убегает вперед. Важно, чтобы у «Локомотива» хватило кондиций. У них почти нет ротации, что осложняет ситуацию. Думаю, что будет интересный поединок. Но сил больше у «Ювентуса», - цитирует Игнатьев «Евро-футбол.ру».
Напомним, что в первой встрече команд, которая состоялась 22 октября в Италии, победу одержали футболисты туринского клуба со счетом 2:1.
После трех туров группового раунда «Ювентус» набрал семь очков и лидирует в турнирной таблице, «Локомотив» с тремя очками занимает третью строчку в группе.
Добавим, что встреча состоится сегодня в Москве и начнется в 20:55 по московскому времени.
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