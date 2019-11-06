«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Юношеской лиге УЕФА - Советский спорт
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06 ноября 2019 17:04ФутболВащенко Сергей

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Юношеской лиге УЕФА

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Игра, которая прошла на МСА «Локомотив», завершилась со счетом 1:0 в пользу туринского клуба. Единственный мяч в составе гостей на 36-й минуте забил Элиа Петрелли.

В турнирной таблице группы D лидирует «Ювентус» с девятью очками. «Локомотив» расположился на третьей строчке с четырьмя очками.

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