СМИ: Сборная Армении в последний момент отказалась от услуг Григоряна Об этом сообщает «Чемпионат».

Российский специалист Александр Григорян вел переговоры с Федерацией футбола Армении о работе в национальной команде.

Сегодня, 6 ноября бывший наставник «Тамбова» прибыл в офис организации, чтобы подписать согласованный контракт, однако, сделка не состоялась. По информации источника, Григоряну сообщили, что пересмотрели его кандидатуру и приняли решение назначить другого тренера.

В октябре этого года сборную Армении покинул Армен Гюльбудагянц. Что касается Григоряна, то ранее он тренировал «Луч», «СКА-Хабаровск», «Анжи», «Пахтакор», «Химки» и «Тосно».