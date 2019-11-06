СМИ: Сборная Армении в последний момент отказалась от услуг Григоряна - Советский спорт
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06 ноября 2019 18:29ФутболГичунцев Артур

СМИ: Сборная Армении в последний момент отказалась от услуг Григоряна

Об этом сообщает «Чемпионат».

Российский специалист Александр Григорян вел переговоры с Федерацией футбола Армении о работе в национальной команде.

Сегодня, 6 ноября бывший наставник «Тамбова» прибыл в офис организации, чтобы подписать согласованный контракт, однако, сделка не состоялась. По информации источника, Григоряну сообщили, что пересмотрели его кандидатуру и приняли решение назначить другого тренера.

В октябре этого года сборную Армении покинул Армен Гюльбудагянц. Что касается Григоряна, то ранее он тренировал «Луч», «СКА-Хабаровск», «Анжи», «Пахтакор», «Химки» и «Тосно».

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