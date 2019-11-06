Клозе переведен на работу с основой «Баварии» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Загрузка... Экс-форвард сборной Германии Мирослав Клозе, работавший со вторым составом «Баварии», назначен вторым ассистентом исполняющего обязанности главного тренера мюнхенцев Ханса-Дитера Флика. Ранее первым помощником специалиста стал Герман Герланд. Под их руководством чемпион Германии будет готовиться к матчу с дортмундской «Боруссией» в 11-м туре бундеслиги. Добавим, что ранее клуб уволил хорватского специалиста Нико Ковача.