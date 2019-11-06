«Локомотив» – «Ювентус». Цорн приехал поддержать красно-зеленых

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн был замечен у стадиона «Локомотива» перед игрой с «Ювентусом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, поединок стартует в 20.55 мск.
«Я за русские команды на международных турнирах болею», – сказал функционер.
Туром ранее «Локо» проиграл чемпиону Италии в Турине со счетом 1:2.
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