«Локомотив» – «Ювентус». Цорн приехал поддержать красно-зеленых Об этом сообщает Sport24.ru.

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн был замечен у стадиона «Локомотива» перед игрой с «Ювентусом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, поединок стартует в 20.55 мск.

«Я за русские команды на международных турнирах болею», – сказал функционер.

Туром ранее «Локо» проиграл чемпиону Италии в Турине со счетом 1:2.