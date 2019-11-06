«Арсенал» упустил победу над «Виторией» - Советский спорт
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06 ноября 2019 21:01ФутболГичунцев Артур

«Арсенал» упустил победу над «Виторией»

Встреча прошла на домашней арене португальского клуба.

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Виторией». Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы завершился со счетом 1:1.

На гол Шкодрана Мустафи хозяева ответили точным ударом Бруно Дуарте.

Таким образом, «Арсенал» продолжает лидировать в таблице группы F, набрав 10 очков. У португальского клуба – 1 балл и 4-я строчка.

Лига Европы. Группа F. 4-й тур

«Витория» – «Арсенал» (Лондон) – 1:1

Голы: 0:1 – 80 Мустафи, 1:1 – 90 Бруно Дуарте.

«Витория»: Дуглас Жезус, Рафа Соареш, Венансиу, Гарсия, Тапсоба, Эванжелиста (Лео Бонатини, 82), Педру Родригеш (Поа, 61), Эдвардс, Агу, Давидсон (Рошинья, 68), Бруно Дуарте.

«Арсенал»: Мартинес, Мустафи, Папастатопулос, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Мартинелли, Себальос (Гендузи, 54), Пепе, Уиллок (Торрейра, 78), Холдинг, Сака (Ляказетт, 65).

Предупреждения: Мустафи (18), Рафа Соареш (33), Холдинг (66).

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