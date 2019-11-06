Черчесов опроверг слухи о контактах с «Баварией»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не получал предложения возглавить «Баварию». Об этом сообщает Polsat Sport.
На вопрос о том, звонил ли кто-то из руководства он ответил: «Нет, пока нет».
Черчесов тренирует сборную России с 2016 года. Прошлым летом он помог команде дойти до ¼ финала домашнего чемпионата мира. Его контракт в силе до лета 2020 года.
Что касается «Бавариия», то клуб также рассматривает Массимилиано Аллегри, Жозе Моуринью и Арсена Венгера.
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