Черчесов опроверг слухи о контактах с «Баварией» - Советский спорт
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06 ноября 2019 22:17ФутболГичунцев Артур

Черчесов опроверг слухи о контактах с «Баварией»

Ранее чемпион Германии уволил Нико Ковача.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не получал предложения возглавить «Баварию». Об этом сообщает Polsat Sport.

На вопрос о том, звонил ли кто-то из руководства он ответил: «Нет, пока нет».

Черчесов тренирует сборную России с 2016 года. Прошлым летом он помог команде дойти до ¼ финала домашнего чемпионата мира. Его контракт в силе до лета 2020 года.

Что касается «Бавариия», то клуб также рассматривает Массимилиано Аллегри, Жозе Моуринью и Арсена Венгера.

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