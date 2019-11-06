Черчесов опроверг слухи о контактах с «Баварией» Ранее чемпион Германии уволил Нико Ковача.

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не получал предложения возглавить «Баварию». Об этом сообщает Polsat Sport.

На вопрос о том, звонил ли кто-то из руководства он ответил: «Нет, пока нет».

Черчесов тренирует сборную России с 2016 года. Прошлым летом он помог команде дойти до ¼ финала домашнего чемпионата мира. Его контракт в силе до лета 2020 года.

Что касается «Бавариия», то клуб также рассматривает Массимилиано Аллегри, Жозе Моуринью и Арсена Венгера.