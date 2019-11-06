«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 ноября 2019 22:52ФутболГичунцев Артур

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

Встреча прошла в Москве.

Футболисты «Локомотива» проиграли на последних минутах «Ювентусу» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

Автором победного мяча стал бразильский хавбек Дуглас Коста. Он забил в самой концовке игры. Еще один гол на счету Аарона Рэмзи. У россиян в первом тайме отличился Алексей Миранчук.

Таким образом, чемпион Италии набрал 10 очков и занимает 1-е место в группе D. «Локомотив», у которого 3 очка, расположился на 3-й строчке.

26 ноября россияне примут в Москве леверкузенский «Байер», а «Юве» в тот же день сыграет с «Атлетико».

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

«Локомотив» – «Ювентус» – 1:2 (1:1)

Голы: Рэмзи, 3 (0:1); Ал. Миранчук, 12 (1:1); Диего Коста, 90+3 (1:2).

«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Баринов, Крыховяк, Чорлука, Жемалетдинов (Мурило, 81), Эдер, Игнатьев, Мариу (Коломейцев, 85), Рыбус, Ал. Миранчук.

«Ювентус»: Щесны, Пьянич, Хедира (Дуглас Коста, 70), Роналду (Дибала, 82), Рэмзи (Бентанкур, 64), Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Игуаин, Ругани, Рабьо.

Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника
Лига чудес продолжается! На групповой стадии ЛЧ много захватывающих сценариев Прошлый розыгрыш главного еврокубка подарил рекордное количество захватывающих сценариев. Но тогда чудеса начались в плей-офф, а теперь мы наблюдаем их уже на групповой стадии. 06.11.2019 14:15 Футбол Безъязычный Алексей
Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP Джокович выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Капризов ждет «Спартак»? ЦСКА ушел на перерыв, проиграв в Нижнекамске В понедельник сыграны последние перед ноябрьской паузой матчи регулярного чемпионата. Перерыв на турниры сборных продлится до 12 ноября. В этот день болельщиков ждет культовое московское дерби ЦСКА – «Спартак». 04.11.2019 20:15 Хоккей Домрачев Владислав
Хованов показал, кто здесь Болдюк. Как россияне выиграли первый матч молодежной Суперсерии Капитан российской сборной Александр Хованов сделал дубль и две голевые передачи, такая же статистика у Дмитрия Завгороднего. Наши вытащили матч против сборной лиги Квебека с 1:3 и победили 4:3. 05.11.2019 08:30 Хоккей Домрачев Владислав
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Женя и ее демоны. Что делать Медведевой после канадского Гран-при? Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провалила в Келоуне короткую программу, но «воскресла» в произвольной. Ее итоговый результат – пятое место. 27.10.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Александр Егоров: Читал, что скоро одним Егоровым станет меньше Глава судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные моменты 15-го тура. 05.11.2019 16:30 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
23:06 Футбол «Бавария» оформила выход в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв «Олимпиакос»
22:52 Футбол «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
22:50 Футбол Пропустили на последней минуте. «Локомотив» вновь проиграл «Ювентусу». Как это было
22:34 Хантер: Бой с Поветкиным – возможность доказать, что я один из лучших боксеров мира
22:17 Футбол Черчесов опроверг слухи о контактах с «Баварией»
22:05 ММА Хабиб Нурмагомедов – о турнире UFC в Москве: Желаю нашим пацанам только побед
21:45 Баскетбол УНИКС обыграл «Брешию» в матче Еврокубка
21:35 ММА Забит Магомедшарипов – о бое с Кэттером: Честно говоря, волнуюсь
21:20 ММА Соперник Волкова Харди: Не мог упустить возможность, Александр – легенда
21:01 Футбол «Арсенал» упустил победу над «Виторией»
20:34 Футбол «Локомотив» – «Ювентус». Цорн приехал поддержать красно-зеленых
20:19 Футбол Гончаренко – перед игрой против «Ференцвароша»: ЦСКА постарается прервать неприятную серию
20:03 Футбол Сборная Армении объявила имя нового тренера
19:46 Футбол «Локомотив» – «Ювентус». Стартовые составы
19:35 Сборная России обыграла команду Мексики и одержала вторую победу кряду
19:12 Футбол Клозе переведен на работу с основой «Баварии»
18:50 Футбол Кутепов выбыл на месяц
18:29 Футбол СМИ: Сборная Армении в последний момент отказалась от услуг Григоряна
18:10 Футбол Хонда воссоединился со Слуцким, став игроком «Витесса» (фото)
17:57 Футбол Гарри Кейн: Необходимо сделать все, чтобы набрать три очка в матче с «Црвеной Звездой»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array