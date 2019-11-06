«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов Встреча прошла в Москве.

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Футболисты «Локомотива» проиграли на последних минутах «Ювентусу» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

Автором победного мяча стал бразильский хавбек Дуглас Коста. Он забил в самой концовке игры. Еще один гол на счету Аарона Рэмзи. У россиян в первом тайме отличился Алексей Миранчук.

Таким образом, чемпион Италии набрал 10 очков и занимает 1-е место в группе D. «Локомотив», у которого 3 очка, расположился на 3-й строчке.

26 ноября россияне примут в Москве леверкузенский «Байер», а «Юве» в тот же день сыграет с «Атлетико».

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

«Локомотив» – «Ювентус» – 1:2 (1:1)

Голы: Рэмзи, 3 (0:1); Ал. Миранчук, 12 (1:1); Диего Коста, 90+3 (1:2).

«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Баринов, Крыховяк, Чорлука, Жемалетдинов (Мурило, 81), Эдер, Игнатьев, Мариу (Коломейцев, 85), Рыбус, Ал. Миранчук.

«Ювентус»: Щесны, Пьянич, Хедира (Дуглас Коста, 70), Роналду (Дибала, 82), Рэмзи (Бентанкур, 64), Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Игуаин, Ругани, Рабьо.