«Бавария» оформила выход в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв «Олимпиакос» - Советский спорт
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06 ноября 2019 23:06ФутболГичунцев Артур

«Бавария» оформила выход в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв «Олимпиакос»

Встреча прошла в Мюнхене.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Олимпиакос» завершился победой немецкого клуба (2:0), которая позволила команде досрочно выйти в плей-офф турнира.

В составе победителей отличились Роберт Левандовски, а также Иван Перишич.

«Бавария» набрала 12 очков и лидирует в группе В, а клуб из Греции занимает 4-ю позицию. В его активе 1 балл.

В следующем туре немцы сыграют против «Црвены Звезды», а «Олимпиакос» встретится с «Тоттенхэмом».

Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур

«Бавария» – «Олимпиакос» – 2:0

Голы: 1:0 – 69 Левандовски, 2:0 – 89 Перишич.

«Бавария»: Нойер, Павар, Киммих, Алаба, Мартинес, Дэвис, Горетцка (Толиссо, 82), Гнабри (Перишич, 88), Коман (Коутиньо, 90), Левандовски, Мюллер.

«Олимпиакос»: Жозе Са, Цимикас, Эльабделлауи, Мерья, Рубен Семеду, Бухалакис (Вальбуэна, 71), Гильерме, Ранджелович (Масурас, 61), Камара, Поденсе (Эль-Араби, 80), Герреро.

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