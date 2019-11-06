Представлен официальный мяч Евро-2020 (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 ноября 2019 23:29ФутболГичунцев Артур

Представлен официальный мяч Евро-2020 (фото)

Санкт-Петербург примет ¼ финала.

Пресс-служба компании Adidas опубликовала фото официального мяча чемпионата Европы 2020 года.

Напомним, турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в двенадцати странах, а финал будет сыгран в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии.

Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника
Сауль Альварес: Ковалев превосходит меня в опыте, а Головкин проиграл Деревянченко Напомним, что бой пройдет 2 ноября. 25.10.2019 21:00 Бокс Усачев Владислав
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника
Исмаил Силлах: Ковалев изобьет Альвареса Бывший соперник Сергея Ковалева украинец Исмаил Силлах считает, что именно россиянин является фаворитом предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. 30.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
Сергей Шахрай: Трусова – вундеркинд, мировой рекорд она точно улучшит Наш обозреватель Сергей Шахрай – о блестящей победе Александры Трусовой, произвольной Евгении Медведевой и прогрессе молодой пары Александра Бойкова– Дмитрий Козловский. 27.10.2019 11:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Сергей Матвеев: Ждем помощи болельщиков, как в дерби с «Ростовом» Главной надеждой России в еврокубках-2019/20 остается «Краснодар», которому сегодня необходимо повторно победить «Трабзонспор» для сохранения хороших шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. 06.11.2019 18:49 Футбол Сергеев Иван
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
00:08 Футбол Форвард «Реала» Родриго – автор самого быстрого дубля в Лиге чемпионов
23:54 Футбол Маурицио Сарри: Заменил Роналду из-за опасений за физическое состояние
23:38 Футбол Юрий Семин: Мы разочарованы. Могли победить «Ювентус»
23:29 Футбол Представлен официальный мяч Евро-2020 (фото)
23:06 Футбол «Бавария» оформила выход в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв «Олимпиакос»
22:52 Футбол «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
22:50 Футбол Пропустили на последней минуте. «Локомотив» вновь проиграл «Ювентусу». Как это было
22:34 Бокс Хантер: Бой с Поветкиным – возможность доказать, что я один из лучших боксеров мира
22:17 Футбол Черчесов опроверг слухи о контактах с «Баварией»
22:05 ММА Хабиб Нурмагомедов – о турнире UFC в Москве: Желаю нашим пацанам только побед
21:45 Баскетбол УНИКС обыграл «Брешию» в матче Еврокубка
21:35 ММА Забит Магомедшарипов – о бое с Кэттером: Честно говоря, волнуюсь
21:20 ММА Соперник Волкова Харди: Не мог упустить возможность, Александр – легенда
21:01 Футбол «Арсенал» упустил победу над «Виторией»
20:34 Футбол «Локомотив» – «Ювентус». Цорн приехал поддержать красно-зеленых
20:19 Футбол Гончаренко – перед игрой против «Ференцвароша»: ЦСКА постарается прервать неприятную серию
20:03 Футбол Сборная Армении объявила имя нового тренера
19:46 Футбол «Локомотив» – «Ювентус». Стартовые составы
19:35 Сборная России обыграла команду Мексики и одержала вторую победу кряду
19:12 Футбол Клозе переведен на работу с основой «Баварии»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array