Представлен официальный мяч Евро-2020 (фото) Санкт-Петербург примет ¼ финала.

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Пресс-служба компании Adidas опубликовала фото официального мяча чемпионата Европы 2020 года.

Напомним, турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в двенадцати странах, а финал будет сыгран в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии.