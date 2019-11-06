Представлен официальный мяч Евро-2020 (фото)

Пресс-служба компании Adidas опубликовала фото официального мяча чемпионата Европы 2020 года.
Напомним, турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в двенадцати странах, а финал будет сыгран в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии.
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