Юрий Семин: Мы разочарованы. Могли победить «Ювентус» Встреча прошла в Москве.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги после поражения от «Ювентуса» (1:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы. Могли взять очко и даже выиграть. Могли и проиграть. Но я благодарен игрокам. Это был хороший матч. Возможно, даже лучше, чем хороший.

Они выполняли все установки и задачи. Неожиданный первый мяч – игроки очень сильно психологически отреагировали. Да, это поражение – но нам в актив. Шансы были, шансы хорошие. Но не сложилось. Конечно, были ошибки, была усталость – но я еще раз благодарю игроков. Они играли сердцем. Сегодня не тактика играла роль, а именно это.

Как решились на атакующий футбол? Очень просто. На поле в каждой игре должны выходить лучшие. А дальше уже идет тактика», – цитирует Семина.

Таким образом, чемпион Италии набрал 10 очков и занимает 1-е место в группе D. «Локомотив», у которого 3 очка, расположился на 3-й строчке.

26 ноября россияне примут в Москве леверкузенский «Байер», а «Юве» в тот же день сыграет с «Атлетико».