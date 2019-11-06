Маурицио Сарри: Заменил Роналду из-за опасений за физическое состояние Португалец остался недоволен решением специалиста и не пожал тому руку.

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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил, почему решил заменить форварда Криштиану Роналду в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1).

«Почему заменил Роналду? Из-за опасений за физическое состояние. Чтобы не получил травму. Еще в первом тайме были причины для беспокойства. И потом меня беспокоило то, как он ускорялся», – цитирует Сарри Sport24.ru.

В нынешнем сезоне португальский футболист провел 12 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевой пас.