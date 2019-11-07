Форвард «Реала» Родриго – автор самого быстрого дубля в Лиге чемпионов Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В эти минуты мадридский «Реал» принимает на домашней арене «Галатасарай» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

На данный момент счет 4:0 в пользу «сливочных». Автором дубля стал бразильский форвард Родриго. Он забил на 4-й и 7-й минутах, став автором самого быстрого дубля в истории турнира. Для этого ему потребовалось 6 минут и 14 секунд.

Добавим, что футболист был куплен у «Сантоса» летом 2018 года.