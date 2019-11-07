Маурицио Сарри: «Локомотив» здорово отбирал и сам начинал атаки

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри подвел итоги после победы над «Локомотивом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
«Мы играли слишком открыто, оставляли слишком много пространства. Особенно в первом тайме, а во втором – мои игроки слишком часто принимали мяч спиной к воротам и лишались возможности атаковать быстро.
«Локомотив» здорово отбирал и сам начинал атаки. Думаю, так против «Ювентуса» может играть не только «Локомотив», но и любая команда», – цитирует специалиста Sportbox.ru.
Таким образом, чемпион Италии набрал 10 очков и занимает 1-е место в группе D. «Локомотив», у которого 3 очка, расположился на 3-й строчке.
26 ноября россияне примут в Москве леверкузенский «Байер», а «Юве» в тот же день сыграет с «Атлетико».
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