«Атлетико» в гостях проиграл «Байеру» Встреча прошла в Леверкузене.

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Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» – «Атлетико» завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1.

В составе «фармацевтов» гол забил Кевин Фолланд. Второй мяч «Байера» на счету Томаса Парти, который отметился автоголом. У «Атлетико» в самой концовке поединка забил Альваро Мората.

Ранее в этой группе был сыграл матч «Локомотив» – «Ювентус» (1:2). Таким образом, лидером в группе D являются итальянцы, у которых 12 очков. На второй позиции – «Атлетико» (7), третьим стал «Локо» (3), а замкнул список «Байер» (3).

26 ноября «Атлетико» сыграет с «Ювентусом», а «Байер» встретится с «Локомотивом».

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

«Байер» – «Атлетико» – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 41, автогол Томас, 2:0 – 55 Фолланд, 2:1 – 90 Мората.

«Байер»: Градецки, Та, Вайзер, Бендер, Венделл (Рецос, 81), Арангис (Баумгартлингер, 65), Бельараби, Амири, Демирбай, Хавертц (Драгович, 88), Фолланд.

«Атлетико»: Облак, Фелипе, Эрмосо, Арьяс, Лоди (Лемар, 52), Томас, Сауль, Коке, Корреа (Эррера, 70), Мората, Диего Коста (Витоло, 61).

Предупреждения: Вайзер (50), Облак (79), Та (79), Бельараби (79), Мората (79).

Удаление: Амири (84).