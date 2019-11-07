«Реал» разгромил «Галатасарай», «ПСЖ» победил «Брюгге» 6 ноября состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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В Мадриде «Реал» под руководством Зинедина Зидана обыграл со счетом 6:0 турецкий «Галатасарай».

В составе «сливочных» хет-трик оформил бразильский нападающий Родриго. Еще два мяча на счету Карима Бензема. Также отличился капитан Серхио Рамос.

В другом матче группы А «ПСЖ» благодаря голу Мауро Икарди добыл победу над «Брюгге» (1:0).

Таким образом, чемпион Франции досрочно вышел в плей-офф, набрав 12 очков. У «Реала» – 7 баллов и 2-я позиция. «Брюге» – третий (2), а «Галатасарай» на последней, 4-й строчке (1).

В следующем туре «Реал» сыграет на своем поле с «ПСЖ». Матч пройдет 26 ноября, а «Брюгге» в тот же день сразится с «Галатасараем».

Лига чемпионов. Группа А. 4-й тур

«Реал» – «Галатасарай» – 6:0 (4:0)

Голы: 1:0 – 4 Родриго, 2:0 – 7 Родриго, 3:0 – 14, пенальти Рамос, 4:0 – 45 Бензема, 5:0 – 81 Бензема, 6:0 – 90 Родриго.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело (Менди, 42), Вальверде, Каземиро (Модрич, 60), Кроос, Родриго, Бензема, Азар (Иско, 68).

«Галатасарай»: Муслера, Мариано, Луйиндама, Маркао Тейшейра, Нагатомо (Бююк, 88), Сери, Нзонзи (Байрам, 46), Лемина, Фегули, Андоне (Донк, 46), Бабел.

Предупреждения: Нзонзи (13), Вальверде (42), Бабел (57).

«Брюгге» – «ПСЖ» – 0:1

Гол: 1:0 – 21 Икарди.

«ПСЖ»: Навас, Дагба, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат, Гуйе, Маркиньос, Верратти (Сарабия, 90), Ди Мария, Икарди (Кавани, 72), Мбаппе (Дракслер, 83).

«Брюгге»: Миньоле, Коссуну, Мехеле, Дели, Рикка, Альварес, Бонавентуре, Ритс (де Кетеларе, 86), Ванакен, Диатта (Схрейверс, 77), Окереке (Дианье, 67).

Предупреждения: Альварес (26), Верратти (54), Тиаго Силва (74).